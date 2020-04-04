تراند اليوم : فنانة شابة تثير صدمة جمهورها بإعلان إصابتها بفيروس كورونا

حالة كبيرة من الصدمة والذهوب أصابت نشطاء السوشيال ميديا في الساعات الماضية، بعدما أعلنت الممثلة التركية الشابة جانسن تشيكيلي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

وأعرب الكثيرون عن حزنهم من إصابة الفنانة الشابة جانسن تشيكيلي، بـ فيروس كورونا المميت، ووجهوا الدعوة إلى الباقين بضرورة توخي الحذر والمكوث بالمنزل لمجابهة الفيروس التاجي.

وكانت جانسن تشيكيلي، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، من خلال انستجرام، قائلة: «بعدما كنت أعتقد أنني أعاني من التهاب الشعب الهوائية والحساسية منذ 20 يومًا، خضعت لفحص كورونا الأسبوع الماضي وظهرت النتيجة إيجابية».

يذكر أن الفنانة التركية جانسن تشيكيلي، شاركت بعدد من المسلسلات التركية المعروفة، من بينها مسلسل «الطائر المبكر» في دور إيسال، كما لعبت دور زينب شقيقة شولة في مسلسل «الطفل».