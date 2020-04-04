تامر حسني يعلن تكفله بمصاريف علاج ملحن مصري بعد تدهور حالته الصحية

كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 12:55 مساءً - تعرض الملحن المصري ” خالد عادل ” لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات في القاهرة حيث يتواجد في غرفة العناية المركزة لتدهور وضعه الصحي .

حيث يعاني من وجود ماء حول القلب وعلى الرئة وورم على المثانة وتسمم دموي حاد والتهاب كلوي حاد بقدميه الإثنين وارتفاع في أنزيمات الكبد وتضخم بالطحال والكبد وفشل كلوى مزمن .

وأعلن الفنان ” تامر حسني ” تكفله بمصاريف علاج خالد عادل ووعد أسرته بذلك .. كما ينتظر أن يتحسن الوضع الصحي لخالد قليلا حتى يتمكن من نقله إلى مستشفى آخر خاص .