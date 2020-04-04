- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 12:55 مساءً - تعرض الملحن المصري ” خالد عادل ” لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات في القاهرة حيث يتواجد في غرفة العناية المركزة لتدهور وضعه الصحي .
حيث يعاني من وجود ماء حول القلب وعلى الرئة وورم على المثانة وتسمم دموي حاد والتهاب كلوي حاد بقدميه الإثنين وارتفاع في أنزيمات الكبد وتضخم بالطحال والكبد وفشل كلوى مزمن .
وأعلن الفنان ” تامر حسني ” تكفله بمصاريف علاج خالد عادل ووعد أسرته بذلك .. كما ينتظر أن يتحسن الوضع الصحي لخالد قليلا حتى يتمكن من نقله إلى مستشفى آخر خاص .
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يعلن تكفله بمصاريف علاج ملحن مصري بعد تدهور حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.