ياسمين صبري تضع شرطا لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد ” فرصة ثانية “

كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 12:55 مساءً - على الرغم من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشاره والدعوات التي تطالب بالبقاء في المنزل والتقليل أو تجنب التجمعات .

تواصل أسرة مسلسل ” فرصة ثانية ” للفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” تصوير مشاهده للحاق بالموسم الرمضاني المقبل وتكثيف ساعات التصوير لتصل إلى 16 ساعة بشكل يومي .

ولكن وضعت ياسمين صبري شرطا من أجل الموافقة على ذلك واستئناف التصوير وهو أن يتواجد طبيب في موقع التصوير يقوم بقياس حرارة العاملين والممثلين بشكل دائم ويومي كإجراء وقائي للتصدي لفيروس كورونا .

يذكر أن مسلسل فرصة ثانية يعد البطولة المطلقة الثانية للفنانة ياسمين صبري بعد تقديمها لمسلسل ” حكايتي ” العام الماضي .. ويشاركها في بطولة عملها الجديد كلا من الفنانين أيتن عامر وهبة مجدي ومحمود البزاوي وإدوارد وأحمد مجدي ونهال عنبر ومحمد جمعة وأحمد الشامي .