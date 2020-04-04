متابعة بتجـــــــــرد: استضاف الفنان إدوارد خلال مداخلة هاتفية في برنامجه “القاهرة اليوم” الذي يقدمه على قناة “اليوم”، الفنانة زينة؛ التي قالت إنها تشعر أنها ستمرض ليس بسبب فيروس كورونا، ولكن بسبب التوتر والقلق والخوف.
وأضافت أن نفسيتها متعبة، موضحة أنها إذا نامت تحلم بأحلام صعبة، لدرجة أنها لم تأخذ من قبل دواءً منوماً أو أي مهدئاً، لكن بسبب هذه الأزمة أصبحت تأخذ دواء لعلاج البرد لأنه يجعلها تنام.
وأضافت أنها حلمت “حلم عبيط”، بأنها عثرت على علاج للكورونا، وأن اللقاح الخاص به موجود في دمها، وأنها جلست مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان يعطيها شيوكولا وحليب من أجل زيادة دمها، حتى تعالج الشعب المصري، وأن الدول ترسل طائرات لتأخذها لعلاج كل الشعوب، لكنها قررت أن تبقى في مصر لتعالج أقاربها والمصريين ثم بعد ذلك تعالج كل الشعوب.
وفسّر إدوارد الحلم لزينة أن مسلسلها سينجح نجاحاً كبيراً، وأنها سيكون لها دور إيجابي وسيتم تكريمها.
يشار إلى أن زينة تنشغل في تصوير مسلسلها “جمع سالم”، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2020، ويشاركها البطولة دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة.
كانت هذه تفاصيل خبر زينة: “حلمت أن دمي يعالج كورونا والسيسي يطعمني الشوكولا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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