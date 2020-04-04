عمرو يوسف يخترق الحجر المنزلي بإطلالتين

متابعة بتجــــــــرد: بعد عودة الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا” لتقديم برنامجها “لايف من الدوبلكس” على قناة ONE، حل الفنان عمرو يوسف ضيفًا على ثاني حلقات البرنامج، وخلال الحلقة وجهت فاهيتا أسئلة لـ عمرو يوسف عن أحلامه لابنته “حياة”، حيث عليه أن يختار إجابة واحدة من بين الإجابتين اللتين تطرحهما، وكلها إجابات الاختيار بينها صعب.

وفي نهاية الفقرة علّق عمرو ساخرًا: “الله يخرب بيتك شوهتي البنت.. دلوقت هي صغيرة مش واعية.. لما تكبر وتشوف الحلقة دي تقول عليا إيه”.

من ناحية أخرى حلّ عمرو عبر برنامج سكايب ضيفًا على برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث أوضح أنه لم يكن يستخدم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، لكن بعد أزمة فيروس كورونا والبقاء في المنزل، أجاد استخدام هذه المواقع.

وأكد أنه يدير أعماله الآن بواسطة الإنترنت إذ أجرى مؤخرًا جلسات عمل مع المخرج طارق العريان والمؤلف تامر إبراهيم للتحضير لفيلمه الجديد.

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وأكد أنه لا ينظر إلى أزمة كورونا بسلبية مثل الكثيرين لكنه يرى أن فيها شيئاً إيجابياً يجب أن ينتبه له الجميع، مثل أن البيئة والظروف المناخية بدأت تتحسن، خاصة بعد إغلاق كل مسببات التلوث، وأن هذه الأزمة جعلت الجميع يعيدون حساباتهم ويفكرون في أولويات حياتهم.