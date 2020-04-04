بعد الحكم عليه بالسجن.. حقيقة مشاركة عمرو واكد في مظاهرة مسلحة

متابعة بتجــــــــرد: أثار تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها شباب مسلح في أحد الشوارع، يشبه إلى حد كبير الفنان عمرو واكد، حالة كبيرة من الجدل خاصة مع وجود واكد خارج مصر هارباً من الحكم بحبسه في قضية تهرب ضريبي، ما جعل عدداً من النشطاء يتساءلون حول حقيقة انضمامه لجماعات مسلحة.

وكشف عدد من رواد مواقع التواصل أن الصورة ليست لعمرو، لكنها لشاب يشبهه إلى حد كبير، تواجد وسط مجموعة من الشباب الذين كونوا مجموعة مسلحة أثناء مظاهرات في إحدى الدول.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قد قضت بمعاقبة عمرو واكد؛ بالحبس ستة أشهر؛ وغرامة؛ ٣١٢ ألفا و٩٦٣ جنيهاً، وإلزامه بالمصروفات. وذلك في القضية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٩، بقيام عمرو عبد اللطيف إمام الشهير بعمرو واكد، بالتهرب من سداد ٣١٢ ألفا و٩٦٣ جنيها، عن أفلام ومسلسلات شارك بها.