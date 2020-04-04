ياسمين عبد العزيز تتحدى فيروس كورونا وقرار نقيب الممثلين

متابعة بتجــــــــرد: رغم إصدار أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قراراً بعدم سفر الفنانين والعاملين بالدراما إلى أي مكان خوفًا من انتقال العدوى بفيروس كورونا، أفادت بعض المصادر أن النجمة ياسمين عبد العزيز قررت تحدي هذه التعليمات، إذ تستعد للسفر إلى مدينة العين السخنة من أجل تصوير بعض مشاهدها بمسلسل “ونحب تاني ليه”، والذي تخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني المقبل، وذلك في الوقت الذي اضطر عدد من الفنانين لوقف تصوير أعمالهم خوفًا من انتشار المرض.

ويشارك في بطولة هذا العمل مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات منهم كريم فهمي وشريف منير وعلا رشدي وسوسن بدر ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني ‏‏2020.‏

ياسمين قدمت العام الماضي مسلسل “لآخر نفس” وحققت به نجاحاً كبيراً حيث يعد أول عمل تبتعد في عن الكوميديا.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز طرحت على حسابها الخاص في “إنستغرام” برومو مسلسلها الجديد “ونحب تاني ليه”، وقد نال إعجاب الكثير من متابعيها ونفت من خلاله ما تردد من أخبار كاذبة حول إنسحابها من السباق الرمضاني .