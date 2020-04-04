هذا هو شرط ياسمين صبري لاستئناف مسلسلها

متابعة بتجــــــــرد: رفضت الفنانة ياسمين صبري فكرة عدم تواجدها بسباق الدراما الرمضاني المقبل، وأصرت على إستئناف تصوير مشاهدها بمسلسل “فرصة تانية” والذي يشاركها بطولته آيتن عامر وهبة مجدي وأحمد مجدي.

ورغم التحذيرات من تفشي فيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة في مصر، إلا أنه تم تكثيف ساعات التصوير لتصل إلى 16 ساعة بشكل يومي.

ولكن ياسمين صبري أصرت على تواجد طبيب بموقع التصوير يقوم بقياس الحرارة بشكل يومي لكل العاملين كإجراء وقائي للتصدي لفيروس كورونا.

وكانت حالة من الغضب سيطرت على النجمة ياسمين صبري بعدما اكتشفت وجود حسابات وصفحات مزيفة لها على موقع “فيسبوك”، الأمر الذي دفعها للإدلاء بتصريحات صحافية تحذر جمهورها من التواصل مع هذه الصفحات.

وأوضحت ياسمين أن هذه الصفحات تطلق تصريحات غير صحيحة فنية وشخصية على لسانها، مؤكدة أن علاقتها بالـ”سوشيال ميديا” تقتصر على موقعي “إنستغرام” و “تويتر”.