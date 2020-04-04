“ديزني” تؤجل طرح 12 من أفلام مارفل في دور العرض

متابعة بتجـــــــــرد: أجّلت مجموعة «ديزني» طرح أكثر من 12 فيلماً رئيسياً، أمس، لكنها أبقت على موعد إطلاق «مولان» المقرر في يوليو المقبل، رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن الأفلام التي أُرجئ إطلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا، «بلاك ويدو، ذي إيتيرنلز، ثور، ودكتور ستراينج».

وقد أُعيد تحديد موعد إطلاق الفيلم الأول من السلسلة الجديدة لأفلام مارفل «بلاك ويدو» من بطولة سكارليت جوهانسن إلى نوفمبر المقبل، ما تسبب في تأجيل الأفلام الأخرى.

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ولكن في خطوة تدعو إلى التفاؤل بأن دور السينما في أمريكا الشمالية، قد يعاد افتتاحها عاجلاً، فإن فيلم «مولان» الذي يتناول قصة محارب صيني أسطوري، سيطلق في 24 يوليو المقبل.

وقال مسؤولون في «الرابطة الوطنية لأصحاب دور السينما» في ندوة عقدت على الإنترنت، أمس، إن قاعات السينما قد تفتح مجدداً أبوابها أواخر مايو أو يونيو المقبلين، مع اتخاذ إجراءات تحترم تدابير التباعد الاجتماعي لإبقاء الرواد متباعدين بما يكفي.

كما تخلت «ديزني» عن إطلاق «أرتميس فول» في الصالات الأمريكية، واستعاضت عن ذلك بعرضه على منصة «ديزني +».