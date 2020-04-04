بالفيديو- رفيق خويري يرتّل “اليوم علّق على خشبة” بمناسبة الجمعة العظيمة

“آملا يسوع المصلوب يحمل الأمل والسلام وإنهاء وباء كورونا في العالم وعودة الحياة إلى الإنسان ويعود إلى الايمان والصلاة”، بهذه الرسالة المليئة بالألم والأمل، أطلق الفنان رفيق خويري ترتيلة “اليوم علّق على خشبة” مع اقتراب الجمعة العظيمة بمناسبة الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية.

ترتيلة “اليوم علّق على خشبة” سيتم عرضها قريباً على شاشات: Mtv – Lbci – OTV – TL

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هذا العمل الذي يحمل رسالة انسانية ليس الاول للفنان رفيق خويري حيث سبق وأطلق عدة اعمال فنية تحمل طابع الوطني، أو التوعويةوالإنساني وآخرها أغنية “أمي يا بحر الحنان” التي أطلقها بمناسبة عيد الامهات في 21 آذار. الأغنية كلمات الاب البروفسور يوسف مونس، ألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل جوزيف كلاب. وتم اطلاق الأغنية على قناة “خويري” الرسمية عبر موقع يويتوب وعبر تطبيق أنغامي.

الكليب تم تصويره في منطقة دريا، حيث كشف المخرج جيلبير سيدي بعدسته مناظر خلابة من طبيعة لبنان، راوياً من خلال الصورة علاقة الأم بابنها ومعاملتها له وتفانيها من أجله وصلاتها وحبها الذي لا يقاس بأي شيء لأنها بالفعل نبع من الحنان.