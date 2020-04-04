شكران مرتجى: أعمل على المبادرات الاجتماعية.. والموضوع مش مزحة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحدثت النجمة شكران مرتجى في فيديو خاص بموقع فوشيا مع متابعيها وجمهورها عن أوقاتها في الحجر الصحي، واللحظات التي تضطر فيها للخروج من المنزل خلال أوقات السماح بالتجول. مبينة أنها لا تخرج إلا للضرورة مع الاهتمام بوسائل السلامة التي بدت واضحة خلال تصويرها الفيديو من سيارتها.

وقالت مرتجى في الفيديو إنها ملتزمة بالحجر الصحي، وبكل التعليمات والإجراءات الاحترازية، وتحاول العمل على بعض المبادرات الاجتماعية والإنسانية المتعلقة بالتبرعات.

وحول وقتها في المنزل قالت بأنها تخصصه لأعمال المنزل، وتهيئة ما يُعرف بـ"المونة"، إضافة إلى الوقت المخصص للقراءة، ومشاهدة التلفاز ومتابعة كل النشرات والتقارير المتعلقة بفيروس كورونا المستجد للتعرف على كل ما يخص هذه الجائحة العالمية، إضافة إلى ذلك تأخذ بعض الوقت للتسلية بتبديل الملابس بين انتقاء ماهو للصيف، وماهو للشتاء.

وقالت مرتجى هذه الفترة سوف تمضي، ويجب أن نتعاون جميعا ونكون يدا واحدة لنتجاوزها من خلال المساعدة بيننا. وطالبت متابعي فوشيا ألا يستهتروا بهذا الفيروس ولا بالإجراءات التي تتخذها الحكومات للوقاية منه، لكن بالمقابل أيضا يجب ألا يصيبنا الذعر أو الخوف والهلع إنما علينا فقط اتباع هذه الإجراءات الوقائية التي تحمينا وتحمي أحبّتنا خاصة ونحن نرى الدول الكبرى ما الذي يحصل بها جراء هذا الوباء.

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كذلك تمنت مرتجى على كل من يستطيع المساعدة في هذه الأوقات الصعبة ألا يبخل بها، وأن يسعى لتقديم استطاعته من أجل مساعدة من حوله ومن يعرف أنهم بحاجة للمساعدة.

يشار إلى أن مرتجى دائمة المشاركة في العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية، وخلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم والإجراءات المتخذة من الحكومة السورية لمنع انتشاره ومنها حظر التجول في أوقات معينة؛ إذ قدمت مرتجى مبادرات مختلفة، وساهمت بالمشاركة في مبادرات إنسانية لبعض فاعلي الخير وأعلنت عنها ليتسنى لمن هم بحاجة الاستفادة منها.

"شارع شيكاغو"

من جانب آخر كان من المفترض أن تطل مرتجى على جمهورها في الموسم الدرامي المقبل عبر مسلسل "شارع شيكاغو" إخراج محمد عبد العزيز وإنتاج قبنض ميديا بالتعاون مع تطبيق وياك والذي توقف تصويره ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة السورية لمواجهة جائحة كورونا. وتؤدي مرتجى فيه شخصية "ستيلا" وسيكون حضورها خلال مرحلة الستينيات من القرن الفائت خاصة وأن العمل يتناول مرحلتين زمنيتين إحداها في الستينيات والثانية في المرحلة المعاصرة.