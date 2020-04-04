أنابيلا هلال تدق ناقوس الخطر وتوجه رسالة إلى الأهالي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

استطاعت الإعلامية أنابيلا هلال ترك بصمة مميزة على الساحة الإعلامية نظرا لكفاءتها وقدرتها على خطف أنظار المشاهد الذي تابعها بشغف على قناة أم بي سي من خلال إطلالتها في حلقات "المواجهة" من برنامج "ذا فويس كيدز" نظرا لعفويتها المعهودة، جمالها وأسلوبها السلس في التعامل مع أعضاء لجنة التحكيم عاصي الحلاني، نانسي عجرم ومحمد حماقي.

وعدّت عودة أنابيلا هلال إلى مسرح "أم بي سي"، خطوة مميزة، بخاصة أنها اعتذرت منذ سنوات عن تقديم برامج المواهب على مجموعة قنوات الأم بي سي.

ووصف الكثيرون مشاركتها في "ذا فويس كيدز" إضافة مهمة للبرنامج بعد انسحاب مقدمته الإعلامية المصرية ناردين فرج، التي قدمت الموسم الثالث من البرنامج؛ إذ فاجأت الجمهور بتركها البرنامج، وتوجهت في فيديو عبر حسابها على إنستغرام بالشكر إلى المتابعين.

واللافت، أنه من خلال متابعتنا الدائمة للإعلامية أنابيلا هلال لاحظنا أنها تعمل دوما جاهدة كي تكون على مقربة من جمهورها؛ إذ تؤكد أنه كلما ترسّخت خبرات الشخص وحقق المزيد من النجاح، كثُر أعداؤه.

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وحول منصات التواصل الاجتماعي، فقد استذكرت ما كتبه تركي الدخيل حول تعامل الناس مع "تويتر"، من أنّ الألفاط السلبية هي كالفتوحات التي تعبّر عن سوء الخلق وسوء التربية، واليوم بات كل شخص يرى نفسه ناقدا وصحافيا، ولكن يجب التمييز بين النقد والحقد والتوجيه والكراهية.

والجدير ذكره، أن الإعلامية أنابيلا هلال تحاول التواصل دوما مع متابعيها عبر تدوين عدد من التغريدات التي تلقى الكثير من الاهتمام ومن أبرزها :" عزلة جميلة، لا تقصد بها كره الأصدقاء، ولا تعني بها أنك توقفت عن الحب، ولا تنوي معها أن تبعد أحداً بقدر ما تريد أن تقترب فيها من نفسك ."

الفيديو المرفق، تعرض خلاله كيفية إمضاء الإعلامية أنابيلا هلال وقتها في الحجر المنزلي، موجهة رسالة إلى الأهل لمراقبة استخدام أطفالهم لمنصات التواصل الاجتماعي بخاصة وأنهم في الفترة يلجأون إلى طريقة التعليم عن بعد؛ ما قد يضعها عرضة لاكتشاف صفحات جديدة.