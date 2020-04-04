شكرا لقرائتكم مغني أوبرا شهير أصابه كورونا يطمئن: وضعي جيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مغني الأوبرا الإسباني، بلاسيدو دومينغو، أنه غادر مستشفى أكابولكو في جنوب المكسيك إلى حيث أدخل بعد تعرضه لمضاعفات ناجمة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح دومينغو، البالغ 79 عاماً، في بيان عبر "فيسبوك": "أنا في المنزل ووضعي جيد. عند ظهور أولى الأعراض كنت بسبب سني وأمراضي الأخرى تحت المراقبة الطبية، فاشتبه بإصابتي بكوفيد-19 فوراً وقد ساعد ذلك كثيراً".

كما أشار إلى أنه يواصل العلاج ويتعافى بمنزله في أكابولكو على بعد 400 كيلومتر من مكسيكو.

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وكان الفنان قد أعلن في 22 آذار/مارس أنه مصاب بكوفيد-19.

إلى ذلك دعا مجدداً محبيه إلى احترام التعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي من أجل احتواء الوباء، وملازمة المنازل قدر الإمكان.

ومنذ آب/أغسطس، تطال المغني الشهير اتهامات بالتحرش. وقد اضطرته هذه الاتهامات إلى التخلي عن منصبه كمدير لأوبرا لوس أنجلوس وإلغاء حفلات وعروض عدة عبر العالم.