حياة الفهد تدعو لطرد الوافدين أو إلقائهم في الصحراء بسبب كورونا

أثارت الممثلة الكويتية حياة الفهد، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوتها بلادها إلى ترحيل العمال الأجانب أو نقلهم إلى الصحراء لمواجهة عجز محتمل في القدرة الاستيعابية للمستشفيات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الممثلة في تصريحات تلفزيونية، إن الكويتيين لن يجدوا مستشفيات لاستقبالهم حال إصابتهم بالمرض.

وتابعت الفنانة "لقد مللنا. لو نمرض لا توجد مستشفيات لاستقبالنا. بلدانهم لا تريدهم، فلماذا نتكفل بهم؟"، مضيفة "يجب نقل الوافدين للخارج أو حتى تركهم في الصحراء".

وسجلت الكويت 317 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالات لعمال وافدين، وقد تعافى 80 منهم بينما لم تعلن عن أي وفاة ولم تصدر أي تصريحات رسمية حول وجود نقص في أسرة المستشفيات.

وتقدم الكويت العلاج مجانا للمصابين بفيروس كورونا المستجد من مواطنين ووافدين، ويشكل الأجانب نحو 70% من السكان البالغ عددهم نحو أربعة ملايين نسمة.

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ويواجه الملايين من العمال الأجانب في أنحاء الخليج حالة من عدم اليقين مع إعلان هذه الدول إغلاقات شاملة وعدم دفع بعض المشغلين للرواتب أو النظر في إمكانية صرف موظفين، في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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