المغنية الأميركية بينك تعلن عن إصابتها بفيروس كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت المغنية الأميركية، أليشيا بييث مور، الشهيرة فنيا باسم "بينك"، السبت، عن إصابتها بفيروس كورونا الجديدة (كوفيد-19).



وقالت بينك، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر، إنها أجرت اختبارات أظهرت نتائجها إيجابية إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت: "قبل أسبوعين، ظهرت على ابني جيمسون البالغ من العمر 3 سنوات أعراض كوفيد-19. ولحسن الحظ، حصل طبيب الرعاية الأولية لدينا على نتائج الاختبارات، وكانت نتائجي إيجابية".

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