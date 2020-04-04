شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 20 تتر مسلسل صنع مجد علي الحجار فى الغناء الدرامى.. في عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المطرب على الحجار بعيد ميلاده اليوم السبت، والذى يعد نجم تترات المسلسلات التليفزيونية لما يتمتع به من صوت عذب وقوى بنفس الوقت، ورغم وجود العديد من المطربين الذين أبدعوا في غناء التترات الا ان على الحجار صاحب نصيب الأسد في غناء تترات المسلسلات المصرية التي حققت نجاح كبير، حتى أصبحت تلك الأغانى علامة بارزة في تاريخ الدراما المصرية والعربية بشكل عام.

وساعد على الحجار في تميزه في تترات المسلسلات بسبب تعاونه في أغلبها مع الملحن عمار الشريعى، والشاعر سيد حجاب، والموسيقار بليغ حمدى، وغيرها مع موسيقيين وشعراء كبار، ومن بين هذه التترات، مسلسل ذئاب الجبل، مسلسل المال والبنون، مسلسل بوابة الحلوانى، مسلسل السيرة الهلالية، مسلسل ابو العلا البشرى، مسلسل حدائق الشيطان، مسلسل الشهد والدموع، مسلسل شيخ العرب همام، مسلسل غوايش، مسلسل كفر عسكر، مسلسل الأيام، مسلسل اللقاء الثانى، مسلسل نسيم الروح، مسلسل الرحايا، مسلسل المصراوية، مسلسل عدى النهار.

ولد الحجار بحي إمبابة بالقاهرة عام 1984، لأسرة صعيدية الأصل من بني سويف، وكان والده يعمل بالغناء في الإذاعة المصرية قبل مولده، ولكنه ترك عمله بسبب بعض الظروف السياسية في ذلك الوقت، أصبحت حالتهم المادية متعسرة منذ مولده، ولذلك تحمل الحجار المسئولية منذ الصغر وعمل كـ "صبي مكوجي" ولكن والدته منعته عندما علمت بالأمر، ثم عاد لينتبه لدراسته وتخرج في كلية التجارة حسب رغبة والده، ولكنه لم يستطع الاستمرار بها فاتخذ أول خطوة في طريقه الفني والتحق بكلية الفنون الجميلة.

ويلاحظ أن نشأة الحجار وتربيته وتعليمه بالقاهرة لم تؤثر على لهجته الصعيدية التي أتقنها ببراعة في أغاني المسلسلات والتي تظهر بوضوح في أغنية مسلسل"حدائق الشيطان".

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