شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل هيهون على الناس..تامر حسنى يهنئ أكرم حسنى وأحمد فهمى بـ"رجالة البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم تامر حسنى، صديقيه الفنانين أكرم حسنى وأحمد فهمى، على طرح بوستر مسلسلهما الجديد "رجالة البيت" والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 202‪0

وأعاد حسنى، نشر البوستر عبر استورى حسابه على انستجرام، زينه بتعليق: "مبروووك لأغلى الناس.. المسلسل اللى هيهون على الناس".



تامر حسنى

وقرر صناع مسلسل "تيمون وبوما" تغيير اسمه إلى "رجالة البيت"، للنجمين أكرم حسنى وأحمد فهمى المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث استأنف أبطال المسلسل تصوير مشاهدهم الداخلية للانتهاء منها قبل حلول شهر رمضان.

مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

نشر الفنان أحمد فهمي، البوسترات الرسمية لمسلسله الجديد "رجالة البيت" المقرر طرحه فى السباق الرمضانى المقبل، بمشاركة النجم أكرم حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

وظهر الثنائي الكوميدي فى البوسترات وهم فى الكثير من الشخصيات المتنوعة التى اعتادا تجسيدها فى الأدوار الكوميدية، وسرعان ما استقبلوا عدد كبير من التهنئات من أصدقائهم الفنانين مثل الفنان محمد أنور، الذي حرص على كتابة تعليق قائلاَ " مبرو يا جامد هتكسروا الدنيا كالعادة"، بينما جاء تعليق محمد عبد الرحمن كالآتي "مبروك يا صاحبي وبأمر الله يكسر الدنيا".

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كما حرصت الفنانة هنا الزاهد، على تهنئة زوجها الفنان أحمد فهمى ببوسترات المسلسل الجديد المقرر، أن يعرض في شهر رمضان المقبل، ونشرت عدد من مغامراته مع أكرم حسنى عبر حسابها بانسجرام لتهنئهما.

وقرر صناع مسلسل "تيمون وبوما" تغيير اسمه إلى "رجالة البيت"، للنجمين أكرم حسنى وأحمد فهمى المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث استأنف أبطال المسلسل تصوير مشاهدهم الداخلية للانتهاء منها قبل حلول شهر رمضان.

مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

وخلال السنوات القليلة الماضية استطاع أحمد فهمى وأكرم حسنى تقديم ثنائى ناجح سواء فى العديد من الأعمال بالدراما أو السينما حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعدها تعاونا فى مسلسل "ريح المدام"، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".

وخاض أحمد فهمي السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات" إخراج أحمد الجندى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" وعدد من ضيوف الشرف، أما اكرم حسنى فغاب عن الدراما فى رمضان الماضى بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "الوصية" تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلمى، وإخراج خالد الحلفاوى، وشارك فى بطولته أحمد أمين، وريم مصطفى، وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول وعدد من ضيوف الشرف خلال الحلقات.