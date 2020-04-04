شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد لعاهل المغرب: شكرا على الإجراءات الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكر المطرب المغربى سعد لمجرد، العاهل محمد السادس، على الإجراءات الاستباقية للحد والوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، مؤكدا أن هذا برهان على حب وعناية الشعب.

ونشر لمجرد، عبر حسابه على انستجرام، صورة للملك محمد السادس، صحبها بتعليق : "شكرا سيدى على كل هذه الاجراءات الاستباقية، وما هذا الا برهان على حبكم وعنايتكم بشعبكم الوفى".



سعد لمجرد

وكان الملك محمد السادس، أصدر تعليماته بالاعتناء بمرضى كورونا، وتوفير التغذية الملائمة وبالقدر الكافى.

ووفقا لجريدة “الصباح” المغربية، فإن التعليمات الملكية أكدت على منح المرضى وفق طلباتهم ما يرغبون في أكله، وفق معدل ثلاث وجبات في اليوم.

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وتجري حاليا تدابير تطبيق التعليمات الملكية لتنزيلها، إذ نصت على تكليف شركات بتموين المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، حيث يوجد المرضى في حجرات العزل الصحي.

كما أن العناية الملكية بالمصابين بكورونا، لم تتوقف عند التغذية، بل أعطى تعليماته للمسؤولين العسكريين، بتسريع دمج الأطقم الطبية وشبه الطبية التابعة للقوات المسلحة، بمساندة الأطقم الطبية المدنية في المستشفيات وتقديم الدعم والمساعدة، لتوفير العناية اللازمة بالمصابين بكوفيد 19، والتخفيف عن الضغط الذي تعانيه الموارد الطبية التابعة لوزارة الصحة.

وتعمل الوحدات الطبية العسكرية تحت إشراف مسؤولي المستشفيات العمومية التابعة لوزارة الصحة.