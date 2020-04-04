شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور La Casa De Papel يطالب بالجزء الخامس بعد يوم واحد من عرض الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجزء الخامس، كان هذا مطلب جمهور المسلسل الإسبانى La Casa De Papel، بعد مرور يوم واحد فقط على عرض الجزء الرابع من المسلسل، حيث انتهى الجمهور المتشوق لمتابعة باقى أحداث سلسلة الدراما والأكشن، من مشاهدة جميع حلقات الجزء الرابع فى يوم واحد فقط، ليعودوا للمطالبة بسرعة عرض الجزء الخامس.





ودشن جمهور La Casa De Papel، هاشتاج بعنوان "الجزء الخامس" جاء ضمن الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، للمطالبة بجزء جديد من أحداث المسلسل الشيق، وقال أحمد ماهر، "بعد ما انكشفوا فى قصة تعذيب ريو وقرروا يحملوها الليلة لحالها، طلعت للصحافة وفضحت الكل وصارت ملاحقة من الشرطة نفسهم ومطلوبة للعدالة، لكن كانت بتدور على البروفيسور والصورة هاى آخر لقطة فى الجزء الرابع وهى ماسكة البروفيسور، وغالبا هنشوفها فى الجزء الخامس منضمة للعصابة".

وشارك صلاح، على الهاشتاج، وقال فى تعليق ساخر من سرعة مشاهدة الجزء الرابع، "أنت خلصت الرابع يخرب بيتك يخرب بيتك"، وقال الصبيح، "الله يعينا شلون بنصبر على الجزء الخامس"، وأضاف آخر "أنت مش بائس أكتر من واحد خلص الجزء الرابع فى أول يوم وقاعد مستنى الجزء الخامس بفارغ الصبر".









وتعبيرًا عن تردده فى مشاهدة الجزء الرابع بالكامل كما فعل غيره، قال عماد البرنس "أنا حملت الجزء الرابع ولسه متفرجتش.. ومش هاين عليا اخلصه من اللى بشوفه من حَسره الناس اللى خلصتوا ومستنين بجنون الخامس".

ويدور الموسم الرابع من La Casa De Papel، حول اعتقاد البروفيسور، أن الشرطة الإسبانية قامت بإعدام لشبونة، مما يضعه فى توتر كبير، بالإضافة إلى قيام طوكيو بتفجير دبابة للجيش، وكفاح نيروبى بين الحياة والموت، بالإضافة إلى المشادات بين أفراد المجموعة، مما يجعلهم يمرون بأصعب لحظاتهم، جنبا إلى ظهور العدو بقوة بين صفوف المجموعة داخل البنك.









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اتجهت أنظار الكثير من متابعى المسلسلات العالمية لشبكة نيتفلكس، أمس الجمعة 3 أبريل، فى انتظار طرح الموسم الرابع للعمل الإسبانى المنتظر La Casa De Papel، أو Money Heist، فإن التقارير الإعلامية، تشير إلى أن أول خمس حلقات من الموسم الرابع لـ La Casa De Papel، تتسمم بالتشويق والإثارة، والإبتعاد عن الملل الذى سيطر على أغلب حلقات الموسم الثالث الذى طرح فى 19 يوليو من العام الماضى 2019.

ودون حرق أحداث من الموسم المنتظر، فإن العمل يتسم بسرعة الأحداث، والتغييرات المفاجئة، التى لن يتخيلها متابعو المسلسل من أولى حلقاته التى طرحت فى 2 مايو من عام 2017، وسيعد هذا الموسم نقلة جديدة فى المسلسل، والموسم الجديد يدور حول خلق الفوضى، من خارج البنك المركزى الإسبانى، وذلك لمساعدة المجموعة، التى يقوم بها قائد المجموعة البروفيسور، بالإضافة إلى بعض الفوضى من داخل البنك والتى ستؤدى إلى كوارث، سيدفع الكل ثمنها.









مسلسل La Casa De Papel الأسبانى، من بطولة كل من Úrsula Corberó، Álvaro Morte، Itziar Ituño، Pedro Alonso،Alba Flores، Miguel Herrán، Jaime Lorente، Esther Acebo، Enrique Arce، Darko Peric، Mario de la Rosa، Rocco Narva، Fernando Soto.