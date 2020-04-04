شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية الأمريكية بينك تصاب بكورونا وتلوم حكومة بلدها على فشل إجراءات الكشف المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المغنية الأمريكية أليشيا بييث مور، الشهيرة فنيا باسم "بينك"، السبت، عن إصابتها بفيروس كورونا الجديدة (كوفيد-19)، وقالت بينك، فى بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إنها أجرت اختبارات أظهرت نتائجها إيجابية إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت بينك، على موقع التواصل الاجتماعى، إنها قضت مع ابنها أسابيع فى عزلة بعد الاختبارات الإيجابية لـCovid-19 ولكن قبل بضعة أيام، كان لكلاهما نتائج اختبار سلبى للعدوى المميتة، وأضافت "عندما بدأت الأعراض تظهر عليها هى وجيمسون البالغ من العمر 3 سنوات، قبل أسبوعين، كانا بالفعل يقبعان فى مكانهما".

وأضافت إنها "شعرت أنها محظوظة لأن طبيبها تمكن من إجراء اختبار لها وابنها"، وكتبت على تويتر: "إنها مهزلة مطلقة وفشل حكومتنا فى عدم جعل الاختبارات متاحة على نطاق أوسع.. إن الاختبارات يجب أن تكون متاحة أكثر لحماية أطفالنا وعائلاتنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا".

وتابعت أنها كانت تتبرع بمليون دولار موزعة بواقع 500.000 دولار لكلًا من صندوق الطوارئ بمستشفى جامعة تيمبل، وصندوق أزمة الطوارئ فى مدينة لوس أنجلس، لمواجهة "كوفيد 19"، وكتبت: "شكراً لجميع المتخصصين فى الرعاية الصحية لدينا وجميع العاملين فى العالم الذين يعملون بجد لحماية أحبائنا"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "CNN" الإخبارية.

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والمغنية الأمريكية الفائزة بجائزة جرامى ثلاث مرات، هى من مواطنى ولاية بنسلفانيا، وعملت والدتها فى تيمبل، فيما تعيش بينك فى لوس أنجلوس مع زوجها وطفليها.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت وفاة 1480 حالة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة سجلت، أسوأ حصيلة وفيات يوميّة فى العالم بسبب فيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشار الجائحة، حيث أحصت 1480 حالة وفاة إضافيّة خلال 24 ساعة فقط، ما يرفع عدد الوفيات فى البلاد إلى 7406 حالات.

ووفق توقعات البيت الأبيض، يُتوقّع أن يودى كوفيد-19 بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص فى الولايات المتحدة، ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، توصيةً حكوميّة جديدة لجميع الأمريكيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك فى محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض - إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أى غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرةً للعاملين فى مجال الصحة.