تراند اليوم : نجمة شهيرة تعلن إصابتها وابنها بـ "كورونا": "حكومتنا فاشلة"

أعلنت المغنية الأمريكية "بينك" أنها قضت أسبوعين في الحجر الصحي، بصحبة ابنها البالغ من العمر 3 سنوات، بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا

وأضافت "بينك" عبر صفحتها على تطبيق "إنستجرام": "شعرت أنني محظوظة لأن طبيبي تمكن من إجراء اختبار لنا"، وأشارت إلى أنها قضت الأسبوعين الأخيرين في العزل الذاتي بصحبة ابنها، في محاولة التغلب على الفيروس القاتل.



وتابعت "بينك" (40 عامًا): "قبل بضعة أيام فقط خضعنا للاختبار مجددًا، وأصبحنا الآن سلبيين لحسن الحظ".

وبعد التغلب على الفيروس ورؤية الدمار الذي يسببه في جميع أنحاء العالم، أبدت "بينك" رغبتها في مساعدة الأمريكيين، الذين لا يستطيعون الوصول إلى المرافق الطبية.

وأضافت، "إنها مهزلة مطلقة وفشل حكومتنا في عدم جعل الاختبارات متاحة على نطاق أوسع. هذا المرض خطير وحقيقي. يحتاج الناس إلى معرفة أن المرض يصيب الصغار والكبار، الأصحاء وغير الصحيين ، الأغنياء والفقراء، ويجب أن نجعل الفحص مجانيًا ويمكن الوصول إليه على نطاق أوسع لحماية أطفالنا وعائلاتنا وأصدقائنا و مجتمعاتنا".

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وأعلنت النجمة الأمريكية عن التبرع بمليون دولار لمساعدة المحتاجين. وتابعت: "في محاولة لدعم المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية كل يوم، أتبرع بمبلغ 500 ألف دولار لصندوق طوارئ مستشفى جامعة تمبل في فيلادلفيا على شرف والدتي، جودي مور، التي عملت هناك لمدة 18 عامًا في مركز أمراض القلب وزراعة القلب".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، أتبرع بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي لصندوق أزمات COVID-19 في مدينة لوس أنجلوس".

وختمت قائلة: "شكرًا لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية وجميع الأشخاص في العالم الذين يعملون بجد لحماية أحبائنا. أنتم الأبطال!".

ومضت محذرة: "إن الأسبوعين المقبلين حاسمان: يرجى البقاء في المنزل. من فضلك. ابق. المنزل".