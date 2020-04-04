تراند اليوم : "كورونا" يعيد "فيروز".. فماذا قالت في ظهورها المؤثر؟

فيما يسود الخوف العالم مع استمرار انتشار وباء فيروس كورونا ، ظهرت المغنية اللبنانية فيروز في مقطع فيديو وهو تتلو نصوصًا من الكتاب المقدس، متضرعة إلى من أجل تخليص "الشعب البائس".

وقالت: "يا رب لماذا تقف بعيدا، لماذا تختفي في أزمنة الضيق. لكلماتي اصغ يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي والهي لإني إليك أصلي، أوجه صلاتي نحوك وأنتظر".

وبدت فيروز في الفيديو المصور جالسة على أريكة في منزلها الكائن في أنطلياس شرق العاصمة بيروت وتحيط بها صور أولادها وزوجها الفنان الراحل عاصي الرحباني المرفوعة على طاولة قريبة وتحمل في يديها كتابًا يتضمن مقاطع من مزامير داوود الواردة في إنجيل العهد القديم.

وقالت فيروز في صلاتها مخاطبة الخالق: "أنت تخلّص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب الهي ينير ظلمتي، لولا إن الرب معيني، لسكنت نفسي سريعًا أرض السكوت“.

وفي صفحة أخرى تقول: "عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنّم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع الى الأبد ، ثابت قلبي يا الله، أغني وأرنّم أعطنا عونًا في الضيق".

وفي زمن الحجر الصحي والمعاناة من وباء كورونا وجهت الدعوة إلى شعوب الأرض مستندة فيها الى الإنجيل لاستحضار إيمانهم بالله وقالت: "توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا".

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وفيما لم يتضمن الفيديو أي إشارة موسيقية فإن صوت فيروز كان رفيقا للمواطنين في لبنان وعدد من الدول العربية التي استخدمت أغنيتها (خليك بالبيت) كشعار للوقاية والتزام المنازل في زمن انتشار وباء كورونا.

ونشرت المطربة اللبنانية نجوى كرم الفيديو على حسابها على تويتر قائلة "ليس لنا ملجأ سواك يا الله".

أما الصحفية اللبنانية كريستين حبيب فكتبت على تويتر متوجهة إلى فيروز قائلة: "صوتها صلاة ودواء لأرواحنا المتعبة".



