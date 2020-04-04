ناصر ميكري يصدر أغنية عن كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أبريل 2020 11:44 صباحاً - أصدر الفنان المغربي ناصر ميكري مؤخراً أغنية عن فيروس كورونا تقول في كلمتها:

"نتضامنوا ... نتفاهموا ... نتعاونوا ... من المحنة غا نخرجوا نتضامنوا ... نتفاهموا ... نتعاونوا ... مع بلادنا غا نساهموا و اليوم نسمع أخبار .. الدنيا شاعلة نار .. العالم تغير .. كورونا تحير بين ليلة و نهار .. خدينا القرار للإنتصار .. العالم تغير .. كورونا تحير ٱلطف بنا يا الله و ٱرحمنا يا الله".

ويعد ناصر من جيل الفنانين الشباب الذي يحرص على انتقاء الكلمة واللحن احتراماً لتاريخ عائلة ميكري ،التي صنعت

مجد الأغنية العصرية في السبعينات.



وتتميز تجربة ناصر الغنائية بمجموعة من الأعمال، في مقدمتها "في يوم الفرح"، الذي أطلقه سنة 2011، وأتبعه بألبوم آخر حمل عنوان "وينك" سنة 2014، إلى جانب عمل آخر بعنوان "ساعة دور" في 2017، ثم ألبوم "مشعل" سنة 2019، الذي استلهم بعض أغنياته من رحلته إلى الهند، فضلاً عن "ديو" مع عمته الفنانة جليلة ميكري بعنوان "أين السلام" كلمات وألحان والده الموسيقار الراحل حسن ميكري، مع ترتيبات نصر ميكري.

الأغنية :

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