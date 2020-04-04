خمنوا أي طفل من هؤلاء هو أمير كرارة؟

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري ​أمير كرارة​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة يظهر فيه برفقة زملائه الطلاب في الصف خلال إلتقاطهم صورة تذكارية.

ولم يحدد كرارة أي طفل هو، إذ ترك إكتشاف ذلك للمتابعين، في محاولة منه لتسليتهم خلال قضائهم لفترة الحجر المنزلي حالياً كإجراء لمنع تفشي ​فيروس كورونا​ في مصر.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ إختلفت الإجابات حول من هو في الصورة، وكان لافتاً مشاركة عدد من الفنانين من بينهم الفنان المصري هيثم شاكر والممثلة المصرية هنا الزاهد.

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