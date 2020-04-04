ميرنا وليد - بيروت - أعرب الفنان اللبناني ​راغب علامة​ عن إستيائه الشديد من التعميم الجديد الذي أصدره مصرف لبنان بشأن السحوبات للمودعين الصغار، إذ وصف هذا الإجراء بعملية سرقة موصوفة لأموال الشعب اللبناني.

وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"نحن الشعب اللبناني نتعرّض لعملية قوننة لسرقة أموالنا بشكل علني وخطير على يدين مجرمين وسارقين استغلّوا السلطة ووباء الكورونا لتمرير هذه الصفقة، باستغلال بعض البرامج التلفزيونية لتسجيل بعض الإعتراضات الخجولة لبعض الضيوف وإسكات ٦٠ ٪ من أصحاب الحسابات الصغيرة وسرقة نصف أموال الشعب".

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كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة: نحن الشعب اللبناني تُسرق أموالنا بشكل علني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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