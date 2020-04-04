شيرين عبد الوهاب تفي بوعدها لمحبيها.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وفت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ بوعدها لمحبيها، وطرحت أغنيتها الجديدة "مش ‏قد الهوى"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من ‏كلمات ​محمد الغنيمي​، ألحان ​محمد رحيم​، توزيع وميكس وماستر ​أحمد إبراهيم​.

وكانت شيرين قد عادت مجدداً إلى مواقع التواصل ‏الإجتماعي، بعد غياب حوالى 5 أشهر، بعد قرارها بإغلاق جميع صفحاتها، نتيجة أزمتها الأخيرة‎.‎

ولحث محبيها على ‏البقاء في المنزل وإلتزام الحجر، للحد من إنتشار فيروس ‏كورونا، كتبت شيرين: "أنا هنا يا حبايبي واتبسطت جداً لما في ظل ‏الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللى ليه حد بيحبه قلقان وخايف ‏عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني، أنا عايزة أطمنكم إني بخير ‏الحمد لله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي ‏إن الغمة دي تعدي على خير‎".

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