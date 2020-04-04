تحية كاريوكا وايمان الباني وغيرهما تزوجن من رجال اجانب

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ميرنا وليد - بيروت - ارتبطت العديد من مشاهير النساء العرب برجال أجانب وتزوجن منهم، وابرزهن:
ملكة جمال مصر السابقة والممثلة انجي عبدالله، التي تزوجت من الدبلوماسي ألبر بوسوتر، القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة.
الراقصة سامية جمال تزوجت من شاب أميركي يدعى شبرد كينج، الذي اعتنق ديانة الاسلام فيما بعد، واطلق عليه اسم عبدالله كينج وسافرت معه إلى هيوستن بولاية تكساس.
تعدّ الممثلة الراحلة ناهد شريف أولى الفنانات اللواتي اقدمن على خطوة الزواج المدني، حيث انها تزوجت من الراقص الأرمني إدوار دميرجيان، وانجبت منه ابنتهما الوحيدة باتريسيا.
ايضا الممثلة تحية كاريوكا تزوجت من ضابط أميركي يدعى شيبرد ليفي، اعتنق ديانة الاسلام فيما بعد.
الممثلة سميحة أيوب ارتبطت بمهندس ديكور إيطالي أشهر إسلامه، الا انها بعد ذلك انفصلت عنه.
الممثلة لولا صدقي تزوجت من المصور السينمائي الإيطالي "جياني دالمانو"، الذي اعلن إسلامه ليتزوّجها وغيّر اسمه إلى "أمين المهدي"، الا انهما انفصلا عن بعضهما بعد 6 اشهر من الزواج.
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