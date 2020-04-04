تحية كاريوكا وايمان الباني وغيرهما تزوجن من رجال اجانب

ميرنا وليد - بيروت - ارتبطت العديد من مشاهير النساء العرب برجال أجانب وتزوجن منهم، وابرزهن:

ملكة جمال مصر السابقة والممثلة ​انجي عبدالله​، التي تزوجت من الدبلوماسي ألبر بوسوتر، القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة.

الراقصة ​سامية جمال​ تزوجت من شاب أميركي يدعى شبرد كينج، الذي اعتنق ديانة الاسلام فيما بعد، واطلق عليه اسم عبدالله كينج وسافرت معه إلى هيوستن بولاية تكساس.

تعدّ الممثلة الراحلة ​ناهد شريف​ أولى الفنانات اللواتي اقدمن على خطوة الزواج المدني، حيث انها تزوجت من الراقص الأرمني إدوار دميرجيان، وانجبت منه ابنتهما الوحيدة باتريسيا.

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ايضا الممثلة ​تحية كاريوكا​ تزوجت من ضابط أميركي يدعى شيبرد ليفي، اعتنق ديانة الاسلام فيما بعد.

الممثلة ​سميحة أيوب​ ارتبطت بمهندس ديكور إيطالي أشهر إسلامه، الا انها بعد ذلك انفصلت عنه.

الممثلة ​لولا صدقي​ تزوجت من المصور السينمائي الإيطالي "جياني دالمانو"، الذي اعلن إسلامه ليتزوّجها وغيّر اسمه إلى "أمين المهدي"، الا انهما انفصلا عن بعضهما بعد 6 اشهر من الزواج.