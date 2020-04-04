بعد كريس كومو.. مذيعة شهيرة في "CNN" تعلن إصابتها بفيروس كورونا - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أعلن المذيع في شبكة "CNN" الأميركية، ​كريس كومو​، إصابته بفيروس كورونا، وعرض برنامجه مرتين هذا الأسبوع عن بعد، من قبو منزله، كشفت المذيعة في الشبكة نفسها، بروك بالدوين، إصابتها بالفيروس أيضاً.

وفي منشور لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قالت بالدوين إن نتائج إختبار "كورونا" أتت إيجابية، مشيرة إلى أن الأعراض التي أصيبت بها هي إرتفاع في درجة الحرارة ورعشة وآلام، فاجأتها بعد ظهر الخميس الماضي.

وأضافت أنها كانت تتبع مبدأ "التباعد الإجتماعي"، وتنفّذ كل نصائح الخبراء الطبيين، وتابعت: "لكنّه تمكن مني رغم ذلك".

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