كورونا ينعش “صناعة التوابيت” في فرنسا

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 أبريل 2020 11:17 صباحاً - يقوم اثنان من عمال النقل بتحميل النعوش على شاحنة، فيما تتحول التوابيت سريعا إلى بضاعة ثمينة في فرنسا التي يضربها فيروس كورونا بقوة مخلفا بعضا من أفدح الخسائر البشرية.

وبينما أغلقت معظم الشركات أبوابها في إطار إجراءات العزل العام التي تهدف لإبطاء انتشار المرض، إلا أن مصنع النعوش في بلدة جوسي شمال شرق فرنسا يكابد لتلبية الطلبات والوفاء باحتياجات السوق.

وأعلنت فرنسا عن 60 ألف حالة إصابة بالفيروس و5387 وفاة حتى اليوم الجمعة، وهي رابع أعلى حصيلة في العالم.

وقال إيمانويل غاريت مدير مصنع (أو.جي.إف): ”نظرا للأحداث الجارية فإن الإنتاج سيزيد بمقدار 50 تابوتا يوميا.. نزيد العدد من 360 إلى 410“.

وتنتج المجموعة التي تملك مصنعا آخر بالقرب من جبال الألب شرق فرنسا، حوالي 144 ألف نعش سنويا، ما يجعلها المنتج الأكبر في البلاد.

ويقوم المصنع في جوسي بتصنيع 80 ألف تابوت من خشب البلوط والصنوبر للسوق الفرنسية، ولا يوجد نقص في الخشب نظرا لانتشار الغابات على مساحة حوالي 60 كيلومترا مربعا من المنطقة المجاورة.

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وتقع المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1600 نسمة فقط بين باريس وشرق فرنسا، وهي مناطق تقع في قلب التفشي، وحدثت فيها أكثر من نصف الوفيات في البلاد.

وقال غاريت: ”فيما يتعلق بالنشاط، من الواضح أن الطلب في هذا المكان الآن هو الأقوى على الإطلاق“.

وقال غاريت إن هذا الوضع سيتغير لأن الطفرة في الطلب دفعت المصنع للتركيز على الوحدات الأكثر بساطة.

ويحافظ العمال على مسافة آمنة فيما بينهم، ويقومون بتطهير المساحة التي يعملون بها بانتظام، ويرتدون جميعا الكمامات الواقية.

وقامت الشركة بالتعاقد مع عاملات حياكة محليات بسبب النقص المزمن الناجم عن الوباء العالمي.

وفي المصنع، يجتهد الموظفون البالغ عددهم 120 موظفا في تجميع التوابيت التي تباع عادة مقابل سعر يتراوح بين 700 يورو (756 دولارًا) و5000 يورو للتابوت الواحد.