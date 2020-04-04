شاهد.. جوهرة بوصلة رقص لايف مع عمرو راضي

كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 10:56 صباحاً - نشرت الراقصة جوهرة مقطع فيديو جديد للقاء مباشر اجرته عبر احد تطبيقات التواصل الاجتماعي. وظهرت “جوهرة” في هذا الفيديو ببث مباشر برفقة الفنان عمرو راضي حيث يتغازلون ويغنون بعض الأغاني منها “بنت الجيران” للفنانين حسن شاكوش وعمر كمال. وكتبت على هذا الفيديو قائلة: “شكرا ليك يا عمرو، استمعت جدا”. بدوره نشر عمرو راضي مقطع الفيديو وكتب: “أحلى حَجر صِحي ده ولا إيه..

اكتر من ٣٠ ألف مشاهدة ف الايڤ .. وده بالمناسبه أعلى رقم في تاريخ أي لايڤ على انستجرام في مصر .. حضن جماعي♥️”.

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