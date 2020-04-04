احمد منصور يشيد بالاجراءات التركية ويسخر من المصرية في مواجهة فيروس كورونا

كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 10:56 صباحاً - أثار أحمد منصور، الإعلامي المصري بقناة الجزيرة القطرية، حالة من الجدل بين متابعيه بسبب تغريداته التي تناول فيها الاجراءات التي اتخذتها كل من تركيا ومصر في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

فقد نشر منصور تغريدة بتاريخ الـ23 من مارس/ اذار الماضي، انتقد فيها ارسال مصر طائرة مساعدات الى ايطاليا قائلا: “رغم تفشى فيروس كورونا في معظم محافظات مصر وشكاوى الأطباء من نقص المعدات والاحتياجات الطبية السيسي يتباهى بإرسال طائرة مساعدات طبية لإيطاليا بينما شعبه يموت.. أما آن لهذه المهزلة أن تنتهي ويسترد شعب مصر بلده من هذه العصابة؟”.

غير ان منصور نفسه، عاد واشاد بإرسال تركيا مساعدات الى ايطاليا كاتبا: “في الوقت الذى تخلّت فيه أوروبا عن إيطاليا وتركتها تواجه فيروس كورونا المستجدّ وحدها تركيا ترسل أطنانا من المساعدات الطبية العاجلة لإيطاليا وهذا يؤكد أن فيروس كورونا سيغير الخرائط السياسية وتحالفات وعلاقات الدول مع بعضها البعض فيا ترى ما هو شكل العالم بعد فيروس كورونا؟”.

وبعد اتهامه بالتناقض في التغريدتين السابقين، رد منصور بغضب مؤكدا ان ليس هناك مجالا للمقارنة حسب تعبيره.

كما نشر منصور تغريدة اخرى تضمنت خطابا لاردوغان تحدث فيه امكانات تركيا الطبية قائلا ان هناك 69 دولة طلبت المساعدة منهم.