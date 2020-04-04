شاهد.. طرافة نادين نسيب نجيم في فيديوهاتها على “تيك توك”

كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 10:56 صباحاً - تنشط الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، كغيرها من الفنانين، على تطبيق “تيك توك” الذي يلقى رواجا كبيرا في فترة العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتنشر نادين نسيب نجيم، والتي يتابعها حوالي المليون، مقاطع منوعة من حياتها بمنزلها، ,والتي تمزج بين الرقص والـ lip sync وتمتاز جميعها بالطرافة.

وفيما يلي بعض من المقاطع التي نشرتها نادين مؤخرا على حسابها: