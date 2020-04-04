“كورونا” يلغي أكبر مهرجان للجاز في مونتريال

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متابعة بتجـــــــــرد: أعلن منظمو أكبر مهرجان جاز في مونتريال وغيرها ضمن المهرجانات الشعبية التي تقام في هذه المدينة الكندية الناطقة بالفرنسية، عن إلغائه بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكان من المقرر أن تبدأ هذه المهرجانات في 25 يونيو المقبل.
وقال المدير العام لمهرجان الجاز جاك بريمو في بيان: «لم يكن هذا القرار الذي تم اتخاذه مع شركائنا والحكومة سهلاً، لكنه أصبح ضرورياً لحماية الجمهور والفنانين والموظفين».
وأضاف أن مهرجان «ذي فرانكوس دي مونتريال» الذي تنظمه الجهة نفسها، وكان من المقرر إقامته في 12 يونيو، وتم إلغاؤه أيضاً.
وتجذب المهرجانات الموسيقية الصيفية مئات الآلاف من الوافدين كل عام إلى ثاني أكبر مدينة في كندا.
كما أعلن منظمو مهرجان «جست فور لافز» الشهير الذي يقام عادة في أواخر يوليو أنهم سيؤجلون العروض الكوميدية حتى الخريف.
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