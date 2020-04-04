بالفيديو – إيمي سمير غانم تطالب الجمهور بـ”النزول”

متابعة بتجـــــــــرد: رغم أن جميع الفنانين يطالبون جمهورهم، في الفيديوهات التي يبثونها على حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلى الشارع، حتى لا يصابوا بفيروس كورونا، إلا أن الفنانة إيمي سمير غانم خالفت كل هؤلاء النجوم، فنشرت مقطع فيديو على حسابها الشخصي بـ”إنستغرام”، ناشدت من خلاله الجمهور بالنزول من منازلهم والذهاب إلى التبرع بالدم، لصالح المركز القومي للتبرع بالدم في العجوزة.

وأضافت أنها من المفترض أن تشجع الناس على المكوث في المنزل، إلا أنها فضلت أن تشجعهم على النزول للتبرع بالدم، لإنقاذ الكثيرين ممن هم في حاجة ماسة لنقل الدم.

يذكر أن إيمي سمير غانم، شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “سوبر ميرو” ولم يحقق النجاح الذي كانت تتمناه، والذي حققته في الأجزاء الأولى من مسلسل “هبة رجل الغراب”، وقدمت إيمي مسلسل “سوبر ميرو” بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، بالاشتراك مع والدها النجم سمير غانم‎.‎