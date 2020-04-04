روبي تثير الجدل في تصريحات غريبة: “كورونا يربي الناس.. وعامل نظام”

متابعة بتجـــــــــرد: حلّت الفنانة روبي، ضيفة على ثانية حلقات برنامج “من غير كورونا”، في بث مباشر على صفحات قنوات dmc والحياة وcbc وON عبر “فيسبوك”، حيث تحدثت عن يومياتها في العزل الاجتماعي، الذي فُرض مؤخرًا، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت روبي إنها خلال الأسبوع الأول من العزل لم تكن تصدق ما يحدث في العالم، وكانت ومازالت خائفة على ابنتها طيبة ووالدتها من أن تصابا بأي أذى نتيجة انتشار ذلك الفيروس، مؤكدة أن كورونا له بعض الجوانب الإيجابية، إذ أعاد لنا حياتنا الطبيعية من خلال الاستيقاظ والنوم مبكرًا، وقضاء وقت كبير مع أفراد الأسرة.

وأضافت أنها لم تتأثر كثيرًا بذلك العزل، فهي بطبيعتها شخصية “بيتوتية” وتعشق قضاء أغلب وقتها في المنزل.

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وأوضحت أنها تعتبر فيروس كورونا نوعًا من التربية الربانية للعالم، إذ علقت: “جه تربية للبني آدمين، لأنه عامل نظام”.

يذكر أن برنامج “من غير كورونا” تقدمه بسنت الحسيني، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وشركة “فيسبوك”.

وكان آخر أعمال روبي فيلم “حملة فرعون” الذي قام ببطولته عمرو سعد وشاركهما فيه محمود عبد المغني ‏وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، والملاكم العالمي مايك تايسون.