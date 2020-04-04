وفاة نجم “فلاش” في ظروف غامضة

متابعة بتجـــــــــرد: وافت المنية الممثل الشاب لوغان ويليامز المعروف بلعب النسخة الشابة من شخصية “باري الن” في دراما الأبطال الخارقين CW The Flash، بشكل صادم عن عمر لم يتجاوز 16 عاماً.

وقالت والدته مارليز ويليامز في تصريحات صحافية إن العائلة “مدمرة تماماً”، مضيفةً أن جائحة فيروس كورونا وقيود التباعد الاجتماعي جعلت حداد الأسرة أكثر صعوبة. وتابعت: “لست قادرة على معانقة والديّ الذين فقدوا حفيدهم الوحيد”.

ونهى نجم “فلاش” غرانت جوستين الذي لعب النسخة الكبيرة من “باري ألن” ويليامز عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستغرام”، قائلاً: “سمعت للتو الأخبار المدمرة”.

وأضاف معلقاً على صورة جمعته بالراحل: “كانت هذه الصورة خلال تصوير حلقة The Flash التجريبية في عام 2014. لقد تأثرت بشدة ليس فقط بموهبة لوغان، ولكن أيضاً بمهنيته في موقع التصوير. ستكون أفكاري وصلواتي معه ومع أفراد عائلته خلال الظرف الصعب الذي يمرون به بشكل لا يمكن تخيله. يرجى إبقاء لوغان وعائلته في أفكاركم وصلواتكم خلال فترة كانت غريبة ومرهقة بالنسبة لنا جميعًا. حبي للجميع”.