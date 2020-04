متابعة بتجــــــــــرد: رصدت لقطات قريبة من البرومو الدعائي الخاص بالموسم الثامن عشر من برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up with the Kardashians، اثار الضرب المبرح على جسم كيم كاردشيان إثر عراك جسدي عنيف خاضته مع شقيقتها كورتني.

وظهرت كدمات حمراء وآثار اظافر على ظهر كيم وكتفها، بفعل الضرب الذي تلقته على يد كورتني، في شجار وصل إلى حد اللكم والركل والصفع. ويضم “كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز” إلى جانب كيم وكورتني، كلوي كرداشيان، وكريس وكايلي وكيندل وكايتلين جينر كشخصيات أساسية. يُذكر أن كيم تزوجت من لاعب كرة السلة كريس همفريز في اب (أغسطس) من عام 2011 بحفل زفاف أسطوري، لكن سرعان ما تطلقت في 31 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2011 بعد زواج دام 72 يوماً فقط بسبب مشاكل لا يمكن حلها. Advertisements ولكن كيم كارداشيان ظهرت سنة 2012 مع حبيبها الجديد أيقونة الراب كانييه ويست، وأنجبت منه بنتاً يوم السبت تاريخ 15 حزيران (يونيو) 2013 اسمتها “نورث”، وفي يوم السبت تاريخ 24 ايار (مايو) 2014 تزوجا في حفل أسطوري في إيطاليا. وأنجبت كيم طفلًا آخر من كانييه ويست في 5 كانون الأول (ديسمبر) 2015 اسمته “سينت”. وأيضا ابنة أخرى اسمتها “شيكاغو” من أم بديلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آثار الضرب وأظافر شقيقتها على جسم كيم كاردشيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.