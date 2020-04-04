آثار الضرب وأظافر شقيقتها على جسم كيم كاردشيان

متابعة بتجــــــــــرد: رصدت لقطات قريبة من البرومو الدعائي الخاص بالموسم الثامن عشر من برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up with the Kardashians، اثار الضرب المبرح على جسم كيم كاردشيان إثر عراك جسدي عنيف خاضته مع شقيقتها كورتني.

وظهرت كدمات حمراء وآثار اظافر على ظهر كيم وكتفها، بفعل الضرب الذي تلقته على يد كورتني، في شجار وصل إلى حد اللكم والركل والصفع.

ويضم “كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز” إلى جانب كيم وكورتني، كلوي كرداشيان، وكريس وكايلي وكيندل وكايتلين جينر كشخصيات أساسية.

يُذكر أن كيم تزوجت من لاعب كرة السلة كريس همفريز في اب (أغسطس) من عام 2011 بحفل زفاف أسطوري، لكن سرعان ما تطلقت في 31 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2011 بعد زواج دام 72 يوماً فقط بسبب مشاكل لا يمكن حلها.

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ولكن كيم كارداشيان ظهرت سنة 2012 مع حبيبها الجديد أيقونة الراب كانييه ويست، وأنجبت منه بنتاً يوم السبت تاريخ 15 حزيران (يونيو) 2013 اسمتها “نورث”، وفي يوم السبت تاريخ 24 ايار (مايو) 2014 تزوجا في حفل أسطوري في إيطاليا.

وأنجبت كيم طفلًا آخر من كانييه ويست في 5 كانون الأول (ديسمبر) 2015 اسمته “سينت”. وأيضا ابنة أخرى اسمتها “شيكاغو” من أم بديلة.