دعوى قضائية لمنع دخول حياة الفهد إلى مصر

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت الممثلة الكويتية حياة الفهد الكثير من الجدل والهجوم عليها بسبب تصريحاتها مؤخراً ضد العمالة الوافدة في الكويت، ورغم أنها أوضحت موقفها مؤكدة انا لا تقصد إلا مصلحة الدولة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً من وجهة نظر المحامي المصري سمير صبري، الذي تقدم بدعوى قضائية عاجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، لإدراج الفنانة الكويتية حياة الفهد على قوائم الممنوعين من دخول مصر، بعد أن تسببت تصريحاتها التي أدلت بها في مداخلة هاتفية بأحد البرامج الفضائية بحالة من الغضب على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال صبري في دعواه: “في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان والحاقدين والجاحدين والكارهين لمصر تطاولت من تُدعى حياة الفهد الكويتية على المصريين وعلى أم الدنيا الدولة المصرية، حيث طالبت خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج، بطرد الوافدين من الأراضي الكويتية، ‫وعدم علاجهم”.

وفي ظل ما أثارته تصريحات الفهد من جدل، بررت الفنانة الكويتية في مقابلة تلفزيونية موقفها بالقول، إن حديثها “فُهم بشكل خاطئ”، مشيرة إلى أن هناك جهات تتصيد لها الأخطاء، كما أن التعبير خانها.