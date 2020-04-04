مايا دياب تُعلّق على فيديو السيدة فيروز: “أجمل شي صار”

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب المقطع المصوّر الذي ظهرت فيه السيدة فيروز مؤخرًا وهي تصلّي للبنان، وذلك من خلال صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”.

وأرفقت مايا دياب الفيديو بتعليق، أشارت من خلاله إلى أن ظهور السيدة فيروز في هذا الفيديو وصلاتها لخلاص لبنان والعالم من انتشار فيروس كورونا، هو أجمل ما حصل في الأيام الأخيرة الماضية، فكتبت: “يمكن أجمل شي صار هل كم يوم هو هيدا الفيديو!”.

وكانت السيدة فيروز قد فاجأت مؤخرًا المتابعين بظهورها في مقطع فيديو بعد فترة من الغياب، ظهرت فيه تجلس على أريكتها في منزلها، وهي تقرأ من “سفر المزامير” من الكتاب المقدّس، على نيّة خلاص لبنان والعالم بتخطي هذه المرحلة الصعبة.

ونشرت فيروز هذا الفيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع “تويتر”، وعلّقت بالقول :”تَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فِي كُلِّ حِينٍ”.