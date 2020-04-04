حسين الجسمي يدعو إلى التفاؤل في “بنعدّي”

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان “بنعدّي” كإهداء منه إلى دول الخليج والوطن العربي، داعيًا من خلالها إلى التفاؤل والنظر إلى المستقبل بعزيمة وإصرار.
وأطلق الجسمي الأغنية بالتعاون مع مكتب الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً بها إلى أن المرحلة الصعبة التي يمرّ بها الوطن العربي والعالم مع انتشار فيروس “كورونا” ستمر حتماً بالصبر والجهد في العمل الإنساني والوطني.
أغنية “بنعدّي” كلمات الشاعر أنور المشيري وألحان الملحن فهد الناصر وتوزيع محمد همّام ومكس صهيب العوضي. ويقول الجسمي في مقدمتها: هي أزمة و تعدّي .. مرّينا بالأصعب.. بإذن الله بنعدّي .. وعليها نتغلّب.. كلـنا وإيـد بأيـد .. بالعزم والهِـمّـة.. نقدر وماهو بعيد.. نتـجاوز الأزمـة.
تجدر الإشارة إلى أن الفيديو الخاص بالأغنية، يحمل العديد من المشاهد الإنسانية التي تُسلط الضوء على مجهودات القوى الأمنية والطاقم الطبي في مواجهة هذه الأزمة.
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