بالفيديو- شيرين عبد الوهاب تعود بـ “مش قد الهوى”

أطلقت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أغنية جديدة بعنوان “مش قد الهوى” كلمات محمد الغنيمي، الحان محمد رحيم، توزيع احمد ابراهيم، ميكس وماستر احمد ابراهيم.

الأغنية رومانسية أصبحت متوفرة على قناة شيرين الرسمية عبر موقع يويتوب ويقول مطلعها: ” قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال وأنا من ساعتها بعدت “.

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ويبدو ان هذا العمل لن يكون الوحيد للنجمة المصرية التي تتفاوض حالياً مع شركة الانتاج العدل غروب لغناء شارة مسلسل “دهب عيرة” بطولة النجمة يسرا، كتابة احمد عادل واخراج سامح عبد العزيز. الفكرة لا زالت قيد التحضير والشارة ستحمل توقيع الشاعر أمير طعيمة.

وكانت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب قد فاجأت المتابعين قبل أيام بتغريدة على حسابها عبر موقع تويتر لحثهم على المكوث في المنزل للحد من انتشار وباء كورونا، بالاضافة الى طمأنت الجمهور عن وضعها.

ويعتبر هذا التواصل هو الاول لـ شيرين بعد اغلاق كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في تشرين الاول/اكتوبر 2019، إثر الهجوم الذي تعرضت له عقب اعلان استعدادها لاحياء حفلة فنية يعود ريعها للمتضررين من الحرائق في لبنان حيث اعتبر البعض انها لم تقف الى جانب بلدها في أزمته الأخيرة.