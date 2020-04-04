بينك وابنها مصابان بكورونا.. وتوجه اتهاما لحكومة بلدها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت المغنية والممثلة الأمريكية أليشيا بييث مور الشهيرة باسم "بينك" إصابتها بفيروس كورونا المستجد COVID-19 بعد أسبوعين من تعرضها وابنها لأعراض الفيروس المميت.
ونشرت مجلة "بيبول" الأمريكية، أن بينك 40 عاما وطفلها جيمس 3 سنوات شعرا بأعراض المرض منذ أسبوعين وبعد إجراء التحاليل جاءت النتيجة إيجابية وأثبتت أن المغنية الشهيرة مصابة بكورونا، فيما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن طفلها أيضا تم تأكيد إصابته بالمرض.
ونشرت بينك صورة تجمعها بطفلها عبر "إنستغرام"، وأرفقت منشورا تفصيليا أكدت فيه شعورها وطفلها بأعراض الفيروس التاجي الجديد وأكدت أنهما حصلا على الرعاية الطبية اللازمة وبعد عدة أيام تم إعادة التحاليل مرة أخرى وجاءت هذه المرة سلبية.
وذكرت بينك أنها حصلت على امتياز بخضوعها للاختبار وهاجمت حكومة بلادها واتهمتها بالفشل لعدم إتاحة الاختبار للجميع لحماية العائلات والمجتمع بكامله، وأضافت أن هذا المرض خطير على الصغار والكبار الأصحاء منهم والمرضى لذلك ناشدت بجعل الاختبار مجانيا لجميع الطبقات من الأغنياء والفقراء.
وتابعت بينك أنها ستظل تدعم الاشخاص الموجودين في الخطوط الأمامية لمكافحة هذا الوباء، وأعلنت التبرع بمبلغ 500 ألف دولار لصندوق الطوارئ بمستشفى جامعة تيمبل في فيلادلفيا.
الجدير ذكره أيضا أن بينك اختارت هذا المكان تكريما لوالدتها جودي مور التي عملت هناك لمدة 18 عاما في مركز علاج وزراعة القلب، وتبرعت بـ 500 ألف دولار أخرى لصندوق الأزمات التابع لعمدة مدينة نيويورك.
واختتمت منشورها بتوجيه الشكر لكل الأشخاص في العالم المتخصصين في الرعاية والخدمات الصحية على جهودهم، واصفة إياهم بالأبطال وحثت الجميع على ضرورة البقاء في المنازل والحفاظ على التباعد الاجتماعي وخاصة خلال الأسبوعين القادمين؛ لإنها فترة حاسمة.
وكانت قد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن اكثر من 277 ألف إصابة بالفيروس المستجد ووفاة أكثر من 7100 شخص وتعافي 12,283 شخص.
وفي وقت سابق ناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه بارتداء الكمامات أثناء الخروج والتجول وإذا واجهوا نقصا أو صعوبة في الحصول على الكمامات يمكنهم استبدالها بالأوشحة كقناع لحماية وجههم فهي ستفي بالغرض وحتى تظل الكمامات متوفرة للعاملين في مجال الصحة.
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Two weeks ago my three-year old son, Jameson, and I are were showing symptoms of COVID-19. Fortunately, our primary care physician had access to tests and I tested positive. My family was already sheltering at home and we continued to do so for the last two weeks following the instruction of our doctor. Just a few days ago we were re-tested and are now thankfully negative. It is an absolute travesty and failure of our government to not make testing more widely accessible. This illness is serious and real. People need to know that the illness affects the young and old, healthy and unhealthy, rich and poor, and we must make testing free and more widely accessible to protect our children, our families, our friends and our communities. In an effort to support the healthcare professionals who are battling on the frontlines every day, I am donating $500,000 to the Temple University Hospital Emergency Fund in Philadelphia in honor of my mother, Judy Moore, who worked there for 18 years in the Cardiomyopathy and Heart Transplant Center. Additionally, I am donating $500,000 to the City of Los Angeles Mayor’s Emergency COVID-19 Crisis Fund. THANK YOU to all of our healthcare professionals and everyone in the world who are working so hard to protect our loved ones. You are our heroes! These next two weeks are crucial: please stay home. Please. Stay. Home.❤️
A post shared by P!NK (@pink) on Apr 3, 2020 at 6:27pm PDT
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