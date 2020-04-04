رواد عليو تتلقى ردودا صادمة من الجمهور.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة السورية رواد عليو متابعيها عبر حسابها على إنستغرام مشاهد من مسلسل "سر" تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات، تظهر فيها برفقة النجم بسام كوسا، الذي يجسّد دور أخيها في المسلسل الذي عرض مؤخرا، وطلبت عليو من متابعيها إبداء آرائهم في المسلسل بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة منه.

تعليقات المتابعين لم تكن جميعها على وتيرة واحدة؛ إذ اختلف الجمهور بآرائه حول العمل، لكن رأى معظم المتفاعلين معها أن النهاية كانت غير متوقعة، ووصفها الكثير بالفاشلة والمخيبة للآمال؛ إذ علّق أحدهم أن المسلسل غير مفهوم قائلا: "ما حبيت، مو مفهوم ومو محتاج كل هالعدد من الحلقات".

وعلّق آخر: "وهكذا تأكيد أن الشر باق وسيبقى ما في شي جديد في النهاية". وجاء تعليق ثالث: "كل الحلقات بتجنن أما النهاية علامة سؤال لازم تحليل". وعلق متابع رابع بأن النهاية مخيبة للآمال قائلا: "كالعادة نهاية مخيبة للآمال واسمحيلي قلك تافه مع احترامي".

ووافقه الرأي متفاعل آخر بقوله: "نهاية فاشلة وإخراج ضعيف جدا"، ليعلّق آخر: " المسلسل رائع لكن النهاية كانت غير متناسقة مع حجم العمل للأسف".

تعليقات أخرى جاءت بشكل تساؤلات على نهاية العمل غير المفهومة برأي المتابعين، ففي أحد التعليقات: "وين انتقام جاد وأخته من عامر بدران؟ لا انتقم ولا شي"، وتعليق ثانٍ: "حلو بس في شغلات ما فهمتا".

لكن ومع ذلك فقد جاءت بعض التعليقات المؤيدة للعمل، بأنه رائع، وممتع، إضافة إلى تعليقات غيرها تطالب بجزء ثان منه، فهل سيكون ذلك ممكنا؟.

ولم ترد عليو على أي من هذه التعليقات إنما تركت المجال للجمهور ليتحدث برأيه دون التفاعل مع آرائهم.

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يذكر أن مسلسل "سر" من بطولة كل من بسام كوسا، ودانة مارديني، وداليدا خليل، ورواد عليو، وباسم مغنية، وفادي ابراهيم، وجوي خوري، وكارول صقر.

وتدور أحداث العمل حول جريمة تحدث خلال احتفال رجل الأعمال عامر بدران بعيد ميلاده؛ إذ يقدم البعض على تنفيذ خطة تثير الشكوك، وسرعان ما ينتهي الحفل باختفائه.

وتشهد حلقات المسلسل الكثير من التشويق والإثارة الكبيرة حتى الوصول إلى الحقيقة والقبض على الجاني ضمن أحداث مشوقة وبوليسية ومتصاعدة تحاول أن تطرح أسئلة كثيرة، واحتمالات أكثر.

الحرملك 2

من جانب آخر؛ ستطل رواد عليو في شهر رمضان المقبل بمسلسل "الحرملك" تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق وإنتاج كلاكيت ميديا بجزئه الثاني؛ إذ تواصل تطورات شخصيتها "ليلى" التي تعيش أحداث الخان بكل تفاصيله والمتغيرات التي طرأت عليه مع نهاية الجزء الأول.