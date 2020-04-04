لورا أبو أسعد: أعتني بأطفالي.. وأختار هؤلاء لأقضي معهم أوقات الحجر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بعد إنهائها كل واجبات الأمومة وما يترتب عليها من لائحة مهام غير منتهية، أطلت صباح اليوم النجمة لورا أبو أسعد بلقاء حصري لـ "فوشيا" عبر فيديو من حجرها المنزلي وكعادتها بدت عفوية ولطيفة كما ظهرت على الشاشة لأول مرة منذ حوالي الثلاثين عام، لورا أكدت لـ "فوشيا" أنها المسؤولة عن كل مايخص أولادها دون أي مساعدة من مربية أو غيرها لكنها تضطر في بعض الأوقات للحصول على الدعم من أفراد عائلتها المقربين منها والذين يقطنون في دبي.

وتابعت: "علمت أولادي أهمية الاعتماد على أنفسهم، فهم يحضرون الطعام لأنفسهم ويغسلون صحنهم ويرتبون أسِرتِهم، ومن بعد الحظر المنزلي بات أولادي شركاء لي في المطبخ، فقد قمنا بتحضير بعض المأكولات والحلوى لعدة مرات، من السهل تسلية الأطفال والمهم هو أن يبقوا تحت نظري".

واعترفت لورا بمخاوفها من زيادة الوزن بعد فترة الإقامة في المنزل حالياً كونها من النوع الذي يتجه للطعام بأوقات الفراغ، إذ قالت: "الله يستر من هذا الموضوع".

وعن تفاصيل حياتنا اليومية قبل الكورونا وأثرها فلم تنكر لورا اشتياقها للاجتماع مع أهلها وأصدقائها والخروج بنزهات جماعية، إلا أنها عبرت عن أملها بألا نعود لبعض عاداتنا السلبية بعد انتهاء هذه الأزمة ومن هذه العادات "شرب المتة من كأس واحد، شرب القهوة العربية من فنجان واحد، التدخين والأراجيل، التقبيل والعناق الغير ضروري والجلوس في المقاهي لساعات طويلة".

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وخلافاً لرأي الكثيرين، لورا أكدت أو وجود الزوجين سويةً في المنزل هذه الفترة دون عمل هو أمر جميل وقالت: "لم الخلافات؟ أظنهم سيستمتعون بوقتهم لو استغلوا هذه الفترة بتقوية علاقتهم مع بعض ومع أولادهم".

وكشفت لورا عن قلقها الكبير على أولاد بلدها الذين توقفوا عن ممارسة أعمالهم وباتوا بحاجة مساعدات مادية بعد توقف دخلهم المادي وأضافت: "علينا جميعاً التكاتف للوقوف مع هذه العائلات، بعض الناس لديهم مدخرات تستطيع إنقاذهم أما البعض الأخر فلا، وهنا يأتي دور أولاد بلدنا الذين أؤمن أنهم أهل خير وكرم".

أبو أسعد لم تترد نهائياً في اختيار الفنانات ميسون أبو أسعد، شكران مرتجى وسامية الجزائري لإمضاء الحجر معهم وقالت ضاحكة: "أتمنى لو يحدث ذلك فعلاً لأنه سيكون أجمل حجر بحياتي".

درامياً، نوهت لورا إلى أنها غائبة هذا الموسم ولن تسجل أي مشاركات في رمضان 2020 وأضافت: "دار حديث مهني بيني وبين إحدى الصديقات من الوسط ولكننا لم نصل لاتفاق نهائي ولست حزينة على ذلك بل قلت عساه خير خاصةً بعد هذه الظروف".

لكن غياب لورا لم يمعنها من توجيه رسالة محبة لزملائها الذين توقفوا عن تصوير أعمالهم الدرامية للموسم المقبل عبر فوشيا.