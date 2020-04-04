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"الخليج 365" من بيروت: بالتعاون مع مكتب الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أطلق الفنان حسين الجسمي إهدائه الى دول الخليج والعالم العربي بعنوان "بنعدّي" داعياً بها الى التفاؤل والنظر الى المستقبل بعزيمة وإصرار، مؤكداً أنها ستمر حتماً بالصبر والجهد في العمل الإنساني والوطني .

وقد قام الجسمي بتسجيل صوته عن بُعد، متضامناً وملتزماً كما أبناء وطنه العزيز.

وحملت أغنية "بنعدّي" كلمات الشاعر أنور المشيري، وألحان الملحن فهد الناصر وتوزيع محمد همّام، ومكس صهيب العوضي، والذي يقول في مقدمتها:

هي أزمة و تعدّي .. مرّينا بالأصعب

بإذن الله بنعدّي .. وعليها نتغلّب

كلـنا وإيـد بأيـد .. بالعزم والهِـمّـة

نقدر وماهو بعيد.. نتـجاوز الأزمـة.

وقد تم عمل مونتاج خاص للأغنية، حملت الكثير من المشاهد الإنسانية التي يقوم بها جميع من هم في مواجهة هذه الأزمة، وعرضها عبر قناته الرسمية في موقع الـ youtube ، وعبر الإذاعات الخليجية والعربية.



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كانت هذه تفاصيل خبر الجسمي في إهدائه من شعب الإمارات: بنعدّي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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