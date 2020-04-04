رحيل المغني الأمريكي الشهير بيل ويذرز عن 81 عاماً

"الخليج 365" من بيروت: توفي المغني الأمريكي بيل ويذرز يوم الجمعة عن عمر 81 عاما إثر مضاعفات في القلب.
إشتهر مغني السول المعروف بأغان مثل ”يوم جميل“ (لافلي داي) و“لن تشرق الشمس“ (إينت نو صن شاين)، أنتج تسعة ألبومات معظمها كُتب وسُجل في السبعينيات من القرن الماضي. وكان ألبوم ”كما أنا“ (جست آز آي آم)، الذي يتضمن أغنية (إينت نو صن شاين)، سببا في فوز ويذرز بأول جائزة جرامي من ثلاث جوائز على مدى مشواره الفني.
وخفت نجمه في الثمانينيات عندما قرر أن يترك الأضواء من أجل حياة أكثر خصوصية.
ونقلت مجلة رولينج ستون عن أسرته قولها في بيان ”كان رجلا وحيدا يملك قلبا مدفوعا للتواصل مع العالم الرحب بشعره وموسيقاه. تحدث بصدق للناس وجعلهم يتواصلون مع بعضهم البعض... ورغم خصوصية حياته مع أقرب أفراد أسرته وأصدقائه فستظل موسيقاه للأبد ملكا للعالم“.
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