فيروز ترفع الصلاة في وجه كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: في إطلالة مصورة جديدة للمغنية اللبنانية فيروز بدت جالسة على أريكة في منزلها الكائن في أنطلياس شرق العاصمة بيروت وتحيط بها صور أولادها وزوجها الفنان الراحل عاصي الرحباني المرفوعة على طاولة قريبة وتحمل في يديها كتابا يتضمن مقاطع من مزامير داوود الواردة في انجيل العهد القديم.

وقد تم بث مقطع الصلاة مساء أمس الجمعة على قناة فيروز على يوتيوب.

وقالت فيروز في صلاتها مخاطبة الخالق: ”يا رب لماذا تقف بعيدا، لماذا تختفي في أزمنة الضيق. لكلماتي اصغ يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي والهي لاني إليك أصلي، أوجه صلاتي نحوك وانتظر“.

”أنت تخلّص الشعب البائس، انت تضيء سراجي، الرب الهي ينير ظلمتي، لولا ان الرب معيني، لسكنت نفسي سريعا أرض السكوت“.

وفي صفحة أخرى تقول ”عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنّم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع الى الأبد ، ثابت قلبي يا الله، أغني وأرنّم ،اعطنا عوناً في الضيق“.

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وفي زمن الحجر الصحي والمعاناة من وباء كورونا وجهت الدعوة إلى شعوب الأرض مستندة فيها الى الإنجيل لاستحضار إيمانهم بالله وقالت ”توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا“.

وفيما لم يتضمن الفيديو أي إشارة موسيقية فإن صوت فيروز كان رفيقا للمواطنيين في لبنان وعدد من الدول العربية التي استخدمت أغنيتها (خليك بالبيت) كشعار للوقاية والتزام المنازل في زمن انتشار وباء كورونا.

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