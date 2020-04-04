شكرا لقرائتكم خبر عن 70 عازفاً وأوركسترا كامل لموسيقى"الاختيار" لـ أمير كرارة بتوقيع تامر كروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم الموسيقار تامر كروان، الموسيقى التصويرية لمسلسل "الاختيار" لشركة سينرجى المنتجة للمسلسل، الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، والمقررعرضه في رمضان المقبل، والذى يتناول قصة حياة بطل وأسطورة الصاعقة الشهيد أحمد المنسى.

وقال الموسيقار تامر كروان لـ ”الخليج 365”، إنه انتهى مؤخراً من تسجيل الموسيقى التصويرية للعمل، حيث شارك في عزف الموسيقى "أوركسترا" كاملة والتي تتكون من 70 عازف وعازفة، مشيرا إلى أنه استخدم آلات شرقية وغربية طغت على أحداث المسلسل، خاصة أن هناك مشاهد إنسانية ضمن أحداث المسلسل تطلبت استخدام آلات شرقية فقط.

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واشار كروان، إلى أن مسلسل الاختيار له طابع خاص فى الموسيقى الخاصة به، لاسيما أن تلك الموسيقى تعتمد بشكل كبير على الأحداث العنيفة والإنسانية فى آن واحد، بالإضافة إلى مشاهد الأكشن والمطاردات والطائرات والمدفعية وخلافه وهو ما يجعلها مميزة ومختلفة عن الأعمال الدرامية الأخرى.

وعبر كروان عن سعادته، بوضعه لموسيقى "الاختيار"، لاسيما أنه عمل وطنى ، يحكى عن أسطورة شعبية مثل العقيد أحمد المنسى، الذى ضحي بنفسه من أجل إعلاء أسم الوطن والحفاظ على الأرض والعرض وظل يحارب من أجل الشعب .

يشار إلى أن الموسيقار تامر كروان يضع الموسيقى التصويريه لمسلسلات "أسود فاتح" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى ، المقررعرضه في رمضان المقبل، من إخراج كريم العدل، وتأليف أمين جمال وورشته الكتابية، كذلك مسلسل "100 وش" للنجمة نيللى كريم وآسر ياسين، إخراج كاملة أبو ذكرى، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، كما يضع الموسيقى التصويريه لمسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، واخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين .