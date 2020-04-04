شكرا لقرائتكم خبر عن بكمامة وجوانتى.. كيف تغير سيلفى النجوم فى زمن الكورونا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع انتشار فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم وتغير معه كل شىء، ‏فسلوكيات الناس تغيرت حتى فى أدق التفاصيل، فبعد أن كانت الصورة ‏السيلفى المسيطرة فى عالم تطبيق الصور إنستجرام، أصبحت الكمامة ‏والجوانتى جزءا منها، فى إطار مشاركة النجوم فى حملات للوقاية من فيروس ‏كورونا ونصائحهم لمتابعيهم.‏

تواجد عمرو سعد فى بيروت لعدة أيام وحرص عمرو على ارتداء كمامة ‏خلال رحلة عودته من مطار رفيق الحريرى إلى القاهرة، وكان بصحبة عمرو ‏سعد خلال الرحلة المنتجة سارة الطباخ .‏

كما ظهر عمرو سعد ويظهر مع الفنانة فيفى عبده بمطار القاهرة، ويلتزمان ‏بوضع الكمامة على أنفيهما.‏

‏ الفنانة لطيفة شكّت فى إصابتها بالفيروس، بعد ارتفاع درجة حرارتها، لكنه ‏كان دور إنفلونزا، وبعد تعافيها قالت عبر «تويتر»: «اللى يكلمنى فى البيت ‏نقله ماتقربليش، والله موش حاخبى عليكم خفت شوية ولكن لما لقيت نفسى ‏ولله الحمد اتحسنت وماعنديش حرارة حمدت ربنا وصليت شكر لله‎».‎وأنهت ‏لطيفة كلماتها: «ماحدش منكم يخاف من شوية برد يجى له».‏

هيفاء وهبى أطلقت تحدّى لغسل اليدين مع الغناء، وتفاعل عدد من الأطفال ‏مع فكرتها مُشاركين بالتحدي، الذى أطلقت عليه «هيفاء‎ vs ‎كورونا»، وقالت ‏عبر «تويتر»: «الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة‎».‎

كما تفاعلّت الفنانة إليسا، مع إعلان أول حالة إصابة بالفيروس فى لُبنان، ‏مُهاجمة الحكومة اللبنانية، وقالت عبر تويتر: «نحن متعودين نبكى على ‏الشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منها، ليش ما توقفت الرحلات من إيران إلى ‏لبنان فوراً ومن أول لحظة صار فيها الفيروس وما تمت السيطرة عليه فيها؟ ‏شو كان صار لو أخذنا الوقاية؟‎».‎

وعادت تغرّد: «لو بيخففوا يقولولنا لا داعى للهلع وبيعملو شغلن متل ما لازم، ‏لأنو ما كنا وصلنا لهون لو ما إنتوا هلقد مستخفين بصحة الناس ومعتبرين ‏إنو لا داعى للهلع. الكارثة صارت والفيروس منتشر».‏

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة لـ دينا الشربينى ترتدى الكمامة ‏والقفازات للوقاية من فيروس كورونا المستجد‎.‎

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نشرت نيكول سابا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى ‏إنستجرام صورة لها وهى تردى كمامة وكتبت عليها :"الوقاية خير علاج ، ‏فيروس كورونا‎ ‎‏.‏

تداول رواد "تويتر"، صورة لكمامة مرصعة بالألماس، كتب عليها كمامة الفنانة أحلام، بينما ‏قامت المطربة الإماراتية بإعادة نشرها عبر حسابها الشخصى على تويتر‎.‎

وغردت أحلام قائلة: "لا تروجوا لسنة ٢٠٢٠ على انها سنة شؤم، لا كتابة ولا قول ولا استهزاء، ‏ولا تتفاعلوا مع ما ينشر بغباء، فانت وحدك تدفع ثمن التشاؤم وسوء الظن بالله تعالى‎".‎

وتابعت قائلة "لا يحدث أى أمر إلا بإرادة الله رب العالمين، وأن أمر المؤمن ‏كله خير، وأهلًا بجميع أقدار الله بالرضى والتسليم بما يكتبه لنا الله ‏‏#الحمد_لله".‏

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها، عبر حسابها على انستجرام بصورة ‏لها مع نجلها، وظهرت ريهام مع نجلها فى الصورة يرتديان الكمامات خوفا ‏من فيروس كورونا، وطالبت ريهام من متابعيها الجلوس فى المنزل حماية و ‏عدم النزول إلى الشوارع‎ .‎

وكتبت ريهام على الصورة، قائلة:" حاولوا تجلسوا فى المنزل حماية من ‏كورونا، فالله خير حافظاً، ملحوظة عدلت الماسك خلاص ماتقلقوش"، ‏ونالت الصورة إعجاب العشرات من متابعيها.‏

كما ظهرت الشقيقتان دنيا و إيمى سمير غانم، مرتديتان "كمامة" خلال ‏تواجدهما فى المطار خوفا من فيروس كورونا، وشارك الفنان و المنتج هشام ‏جمال جمهوره عبر خاصية ستورى بصورة على طريقة السيلفى مع دنيا وإيمى ‏فى المطار، وكتب عليها:" تفتكروا مين"، نظرا لارتدائهما كمامات ونظارات، ‏وقامت دنيا بإعادة نشرالصورة وكتبت عليها:" إحنا"، ليرد عليها جمال، قائلا:" ‏ليه قلتى يا دنيا مكانتش باينه خالص‎".‎

وظهر الفنان محمد محسن، وزوجته الفنانة هبة مجدى، مرتديان "كمامة" خلال ‏تواجدهما فى مطار القاهرة الدولى، وذلك قبل سفرهما للخارج‎.‎