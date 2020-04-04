بكمامة وجوانتى.. كيف تغير سيلفى النجوم فى زمن الكورونا ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
مع انتشار فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم وتغير معه كل شىء، فسلوكيات الناس تغيرت حتى فى أدق التفاصيل، فبعد أن كانت الصورة السيلفى المسيطرة فى عالم تطبيق الصور إنستجرام، أصبحت الكمامة والجوانتى جزءا منها، فى إطار مشاركة النجوم فى حملات للوقاية من فيروس كورونا ونصائحهم لمتابعيهم.
تواجد عمرو سعد فى بيروت لعدة أيام وحرص عمرو على ارتداء كمامة خلال رحلة عودته من مطار رفيق الحريرى إلى القاهرة، وكان بصحبة عمرو سعد خلال الرحلة المنتجة سارة الطباخ .
كما ظهر عمرو سعد ويظهر مع الفنانة فيفى عبده بمطار القاهرة، ويلتزمان بوضع الكمامة على أنفيهما.
الفنانة لطيفة شكّت فى إصابتها بالفيروس، بعد ارتفاع درجة حرارتها، لكنه كان دور إنفلونزا، وبعد تعافيها قالت عبر «تويتر»: «اللى يكلمنى فى البيت نقله ماتقربليش، والله موش حاخبى عليكم خفت شوية ولكن لما لقيت نفسى ولله الحمد اتحسنت وماعنديش حرارة حمدت ربنا وصليت شكر لله».وأنهت لطيفة كلماتها: «ماحدش منكم يخاف من شوية برد يجى له».
هيفاء وهبى أطلقت تحدّى لغسل اليدين مع الغناء، وتفاعل عدد من الأطفال مع فكرتها مُشاركين بالتحدي، الذى أطلقت عليه «هيفاء vs كورونا»، وقالت عبر «تويتر»: «الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة».
كما تفاعلّت الفنانة إليسا، مع إعلان أول حالة إصابة بالفيروس فى لُبنان، مُهاجمة الحكومة اللبنانية، وقالت عبر تويتر: «نحن متعودين نبكى على الشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منها، ليش ما توقفت الرحلات من إيران إلى لبنان فوراً ومن أول لحظة صار فيها الفيروس وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخذنا الوقاية؟».
وعادت تغرّد: «لو بيخففوا يقولولنا لا داعى للهلع وبيعملو شغلن متل ما لازم، لأنو ما كنا وصلنا لهون لو ما إنتوا هلقد مستخفين بصحة الناس ومعتبرين إنو لا داعى للهلع. الكارثة صارت والفيروس منتشر».
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة لـ دينا الشربينى ترتدى الكمامة والقفازات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
نشرت نيكول سابا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها وهى تردى كمامة وكتبت عليها :"الوقاية خير علاج ، فيروس كورونا .
تداول رواد "تويتر"، صورة لكمامة مرصعة بالألماس، كتب عليها كمامة الفنانة أحلام، بينما قامت المطربة الإماراتية بإعادة نشرها عبر حسابها الشخصى على تويتر.
وغردت أحلام قائلة: "لا تروجوا لسنة ٢٠٢٠ على انها سنة شؤم، لا كتابة ولا قول ولا استهزاء، ولا تتفاعلوا مع ما ينشر بغباء، فانت وحدك تدفع ثمن التشاؤم وسوء الظن بالله تعالى".
وتابعت قائلة "لا يحدث أى أمر إلا بإرادة الله رب العالمين، وأن أمر المؤمن كله خير، وأهلًا بجميع أقدار الله بالرضى والتسليم بما يكتبه لنا الله #الحمد_لله".
شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها، عبر حسابها على انستجرام بصورة لها مع نجلها، وظهرت ريهام مع نجلها فى الصورة يرتديان الكمامات خوفا من فيروس كورونا، وطالبت ريهام من متابعيها الجلوس فى المنزل حماية و عدم النزول إلى الشوارع .
وكتبت ريهام على الصورة، قائلة:" حاولوا تجلسوا فى المنزل حماية من كورونا، فالله خير حافظاً، ملحوظة عدلت الماسك خلاص ماتقلقوش"، ونالت الصورة إعجاب العشرات من متابعيها.
كما ظهرت الشقيقتان دنيا و إيمى سمير غانم، مرتديتان "كمامة" خلال تواجدهما فى المطار خوفا من فيروس كورونا، وشارك الفنان و المنتج هشام جمال جمهوره عبر خاصية ستورى بصورة على طريقة السيلفى مع دنيا وإيمى فى المطار، وكتب عليها:" تفتكروا مين"، نظرا لارتدائهما كمامات ونظارات، وقامت دنيا بإعادة نشرالصورة وكتبت عليها:" إحنا"، ليرد عليها جمال، قائلا:" ليه قلتى يا دنيا مكانتش باينه خالص".
وظهر الفنان محمد محسن، وزوجته الفنانة هبة مجدى، مرتديان "كمامة" خلال تواجدهما فى مطار القاهرة الدولى، وذلك قبل سفرهما للخارج.
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