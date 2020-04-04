تأجيل "black widow" إلى 6 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
أعلنت استديوهات مارفل عرض فيلم "Black widow" في 6 نوفمبر بدور العرض السينمائي.
الفيلم كان من المقرر عرضه في شهر مايو المقبل، لكن تم تأجيله، بسبب فيروس كورونا، وإغلاق دور العرض.
كانت شركة «ديزنى» قد أجلت طرح فيلمها الجديد black widow، بطولة سكارليت جوهانسون، في مارس الماضي، لكنها لم تعلن الموعد الجديد.
الفيلم الذي تدور أحداثه في عالم مارفل للأبطال الخارقين ضمن سلسلة أفلام أفنجرز Avangers، والتى سبق ظهور «سكارليت جوهانسون» بشخصية «بلاك ويدو» ضمن أحدث الفيلم.
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